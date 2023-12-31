Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa krizi açıklaması

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki sözleşmesini uzatmamış, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Al Hilal ile anlaşan tecrübeli hoca, burada çok başarılı bir grafik yakaladı. İlk yarıyı 19 maçlık yenilmezlik serisi ve 53 puanla zirvede tamamlayan Portekizli hoca, görev yaptığı Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalını değerlendirdi.

Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, Süper Kupa maçını takip edip etmediği sorusuna, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm" cevabını verdi.

Jorge Jesus yaşananlar hakkındaki düşüncelerini de şu şekilde anlattı:

"Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... Ama bazen böyle kararlar da oluyor."

Tecrübeli çalıştırıcı, ligde verilen 6 haftalık aranın kendilerine çok iyi geleceğini de dile getirip, "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."