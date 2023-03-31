﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Dört cumhurbaşkanı adayının da bir arada yer aldığı ilk anketin sonuçları belli oldu.
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2023 seçimlerine sayılı günler kala, cumhurbaşkanı adayları da netleşti. YSK'nın açıkladığı listeye göre seçim 4 aday arasında gerçekleşecek.
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YSK'nın belirlediği aday listesine göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken Cumhur İttifakı'nın adayı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. ATA İttifak Sinan Oğan'ı aday gösterirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.
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Adayların imza toplama süreci sona erdikten sonra ekranlara çıkan adaylar iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Son olarak Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında yüzde 16-17 bandında oy alacağını iddia etmişti.
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Adayların belirlenmesinin ardından gözler anket şirketlerine çevrildi. TAG Araştırma, 4 adayın dahil olduğu son anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 3,2 oldu.