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Kılıçdaroğlu’nu desteklerim sözü hatırlatılan Muharrem İnce: Geç onu, geçmişte kaldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha önce yaptığı "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilirim" açıklamasının hatırlatılması üzerine "Onu geç. O geçmişte kaldı" açıklamalarında bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:45
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Kılıçdaroğlu'nu desteklerim diyen Muharrem İnce'den yeni açıklama: Geç onu, geçmişte kaldı

Kılıçdaroğlu’nu desteklerim sözü hatırlatılan Muharrem İnce: Geç onu, geçmişte kaldı
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Editör: Özlem KIRAL

Muharrem İnce'den Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine yönelik bir soru üzerine "Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası. Geç onu, geçmişte kaldı" dedi.

Ayrıca İnce gençlerin kendisini desteklediğini ve seçim yaşının 15'e düşürülmesi durumunda birinci turda seçimi kazanabileceğini şu sözlerle açıkladı:

Gençler benim samimiyetimi sorgulamıyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorum. Ben bu ülkeyi şu sıkışıklığa düşürmek istemiyorum. Erdoğan'ın dış politikada sıkışmışlığıyla verdiği tavizler var. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de. Kılıçdaroğlu gelirse HDP'den dolayı taviz verecek. HDP desteklemeyeek bu konularda. Ben Türkiye'yi HDP'nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu'na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan'a terk etmek istemiyorum. İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci turda ben kalacağım. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım.

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