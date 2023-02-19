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Kocaeli’nin kıyısı için ‘zemin sıvılaşması’ riski

Öğretim üyesi Dr. Metin Aşcı, Kahramanmaraş depreminde de görülen zemin sıvılaşması konusunda il genelinde analiz yaptıklarını belirterek, "Kocaeli'de kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Burada inşa edilecek yapılarda tedbirlerin alınması gerekir" dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:16
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Dr. Metin Aşcı uyardı. Kocaeli'nin kıyı yerleşimlerinde zemin sıvılaşması riski

Kocaeli’nin kıyısı için ‘zemin sıvılaşması’ riski
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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Metin Aşcı, zemin sıvılaşması konusunda Kocaeli'de yapılan analizin detaylarını anlattı. Kentin farklı noktalarındaki incelemelerde İzmit Körfezi kıyısında bulunan noktalarda 0-3 metre derinliğinde sıvılaşmanın yoğun olarak gözlemlendiği görüldü.

Zemin sıvılaşması hakkında bilgi veren Dr. Metin Aşcı, "Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yerde sıvılaşmaya tanık olundu. Sıvılaşma kumlu zeminlerde görülen, yer altı suyunun da var olduğu yapılardan görülen ve depremle birlikte ortaya çıkan bir durum. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelir. Ülkemizde hemen hemen her depremde gözlemlemekteyiz. Daha çok dere yataklarının olduğu ve deniz kıyılarının olduğu yerlerde tespit ediyoruz" dedi.

'KIYI ŞERİDİNE BAĞLI BİR RİSK MEVCUT'

Kıyı bölgelerinde zemin sıvılaşmasının yoğun görüldüğünü anlatan Dr. Aşcı, "Bizim de yaklaşık 3 yıllık bir projemiz vardı, Kocaeli'de yürüttüğümüz. İzmit kıyı alanlarının sıvılaşma analizlerini yaptık. Kocaeli'de kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Kocaeli'de güneye ve kuzeye doğru gittikçe yükselti çok hızlı artıyor. Dolayısıyla oralarda öyle bir risk yok, tamamen kıyı şeridine bağlı bir risk mevcut" diye konuştu.

'BİNALARLA İLGİLİ BİR UZMANLA GÖRÜŞMEMİZ GEREKİR'

Zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bölgelerde inşa edilecek binaların çeşitli yöntemlerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini anlatan Aşcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bölge 1999 depremini geçirdiği için sıvılaşmanın yoğun olduğu yerler belli. 1999 depreminden sonra inşa edilen yapıları kontrol etmek istersek binamızla ilgili bir uzmanla görüşmemiz gerekir. Bu bölgede inşa edilen yapılarda yere kazık çakma gibi, sıvılaşmış olan bölgeleri sertleştirmek gibi tedbirler alınması gerekir. İster temel tipi seçimi veya genişliği gibi konular ne olursa olsun sıvılaşma varsa onun önüne geçmek mümkün değil."

(Kaynak: DHA)

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