Dünyaca ünlü müzik grubu Pearl Jam'dan depremzedeler destek

Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, 1996 da gerçekleştirilen İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.

Pearl Jam, kampanyaya ilişkin Twitter sayfasından açıklamada bulundu:

Deprem ve artçı sarsıntı, Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de feci hasara neden oldu. Bölgede çalışan

kuruluşlara desteği artırma çabasıyla, Pearl Jam'in mevcut beş üyesi tarafından imzalanmış 1996 posterinin yeni baskısını kazanma şansı sunuyoruz. Hemen bağış yapın.

ESKİ AFİŞ

YENİ AFİŞ