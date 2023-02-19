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Dünyaca ünlü müzik grubu Pearl Jam'dan depremzedeler destek

ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 09:39
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Rock müzik grubu Pearl Jam'dan depremzedeler için destek geldi.

Dünyaca ünlü müzik grubu Pearl Jam'dan depremzedeler destek
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Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, 1996 da gerçekleştirilen İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.

Pearl Jam, kampanyaya ilişkin Twitter sayfasından açıklamada bulundu:

Deprem ve artçı sarsıntı, Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de feci hasara neden oldu. Bölgede çalışan 
kuruluşlara desteği artırma çabasıyla, Pearl Jam'in mevcut beş üyesi tarafından imzalanmış 1996 posterinin yeni baskısını kazanma şansı sunuyoruz. Hemen bağış yapın.

ESKİ AFİŞ

YENİ AFİŞ

 

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