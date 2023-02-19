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Okullar kapandı, öğrenciler yurtlardan atıldı ama bir yer açık kaldı. Diyanet’ten tartışma yaratacak bir karar daha

Deprem felaketi sonrası okulların kapanması ve öğrencilerin yurtlardan çıkarılması tartışma konusu olmaya devam ederken Diyanet’ten tepki çekecek bir karar geldi. Diyanet, deprem bölgesi dışında yatılı Kur’an kurslarının pazartesi gününden itibaren açılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 09:32
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Okullar kapandı, öğrenciler yurtlardan atıldı ama bir yer açık kaldı

Okullar kapandı, öğrenciler yurtlardan atıldı ama bir yer açık kaldı. Diyanet’ten tartışma yaratacak bir karar daha
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversiteleri uzaktan eğitime geçirip yurtları boşaltan iktidar, aynı kararı yatılı Kuran kurslarına uygulamadı. Söz konusu kurslar, pazartesiden itibaren eğitim öğretime başlayacak.

Hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde eğitime ara verdi. MEB, aranın ardından eğitim öğretimin 20 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. YÖK ise bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağını açıkladı. KYK yurtları ise depremzedeler için boşaltıldı. Eğitimle ilgili kararlar tartışılırken, bir karar da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan (DİB) geldi.

"EĞİTİME BAŞLANACAK"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç tarafından il müftülüklerine “eğitim ve öğretime açılış” konulu yazı gönderildi. Yazıda, “Deprem bölgesi dışında kalan illerde yatılı ve gündüzlü tüm Kuran kurslarında 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başlanacak” denildi.

Depremden yoğun olarak etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’daki Kuran kurslarında tüm eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtilirken deprem bölgesindeki diğer 8 ilde ise 27 Şubat itibarıyla sadece hafızlık eğitimlerine yüz yüze veya çevrimiçi olarak başlanabileceği aktarıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

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