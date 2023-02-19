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Bir şehirden kalanlar böyle taşındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların enkazları hafriyat kamyonlarıyla taşınmaya başladı. Kamyonlar defalarca sefer yaptı, kuyruklar oluştu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:03
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Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

Bir şehirden kalanlar böyle taşındı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"

Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

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