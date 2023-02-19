Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli iki büyük depremle yıkıma uğrayan kentlerde sarsıntılar devam ediyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Bu sabah saat 07.07’de Antep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre deprem yüzeye oldukça yakın bir noktada, 4,98 kilometre derinlikte yaşandı. Nurdağı, kentte depremden en fazla zarar gören ilçelerden biri olmuştu. Kahramanmaraş ise AFAD’ın açıklamasına göre kent saat 06.59’da 4,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş’ta da bir deprem oldu. AFAD’ın açıklamasına göre kent saat 06.59’da 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Türkoğlu merkezli depremin depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta iki gün önce de şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Depremler nedeniyle yetkililer olumsuz bir ihbar bildirmezken, yurttaşları binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Bölgede, büyüklükleri 4'ün altında olan çok sayıda deprem meydana geliyor.