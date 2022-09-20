Turhan Çömez'den canlı yayında flaş sözler: Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez TELE1’de Tuncay Molaveyisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet’e konuk oldu.

Çömez, suç örgütü lideri olmakla Sedat Peker’in ifşa ettiği Ünsal Ban ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Ünsal Ban’ın Londra’da şirketi olduğuna değinen Çömez, “Ünsal Ban’ın mali müşaviri gelip bana bilgi verdi. İki şirketi var. Kuzey Londra’da FETÖ’nün para kasası ile beraber Ünsal Ban’ın aldığı devasa mülklerin peşine düşün. Malta’da bir şirket kurdu Ünsal Ban. Almanya’dan bir yat alındı, Malta’ya gitti. Yunanistan ve Türkiye’ye kaç kez girdi bir araştırın. FETÖ’den kaçan isimleri bu yat ile mi taşıdılar? Sedat Peker’in bahsettiği konulardan hiç bahsetmiyorum bile.” şeklinde konuştu.

“BAŞIMA GELMEYEN KALMADI”

Yolsuzluk iddialarını sıralayan Çömez devamında “İlk dönemde milletvekili olduğum dönemde yolsuzluk var dedi. Götürdüm Yolsuzluk dosyalarını Abdullah Gül’ün eline verdim. Oradan netice alamadım götürdüm Erdoğan’a verdim. Ardından başıma gelmedik kalmadı. İsyan ediyorum bütün bunlara. Nasıl bir müslümanlık, nasıl bir vatanseverliktir, nasıl bir yurtseverliktir. Bu kadar rezaletin üzerine nasıl oturup iktidarınızı sürdürebileceksiniz” dedi.

"RÜŞVET İDDİALARINI ULAŞTIRDIM AMA MANZARA DUVAR"

Çömez, Peker’in SPK’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili daha öncede açıklamada bulunmuştu. Peker’in anlattıklarının kendisine daha önce yaşadığı bir olayı hatırlatan eski AKP’li Çömez şunları söylemişti.

“Ankara’da bir iş adamı bana geldi ve ‘Bir yatırım yapacağım ancak Maliye Bakanlığı benden rüşvet istiyor’ dedi. Bana anlattıklarını yazılı bir şekilde verdi. Bunu aldım zamanın Başbakan yardımcısı Abdullah güle verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim. 2 gün sonra bu rüşvetin muhatabı olan Bakan aradı ‘Acil konuşmamız lazım beni neden şikayet ettin’ dedi. ‘Neden şikayet etmeyeceğim gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmışsın’ dedim. ‘Verdiğin mektubu Abdullah Gül bana ulaştırdı’ dedi. Şaşırdım rüşvet ihbarını Başbakan Yardımcısı iddiaların muhatabına ulaştırmış. Bu sefer çağırdım iş adamını ‘Bana Başbakan’a hitaben yaşadıklarını anlatan bir mektup yaz’ dedim. Yazdı. Aldım Başbakan’a götürdüm. Başbakanlık bir duvar hiç bir ilgi yok. O dönemlerde de Başbakan’ın mitinglerde verdiği bir beyanat var. ‘Yolsuzluğun damarına girdik’ diyor. İktidara da böyle geldi ya AKP. Fakat bu kadar net bir rüşvet iddiasını kendim ulaştırdım. Ama karşılaştığım manzara duvar.”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AKP Balıkesir Milletvekili Çömez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Erdoğan'ın bir grup eski AKP'li ile görüştüğünü" ve "İşleri nasıl topalarız?" diye sorduğunu öne sürmüştü. Çömez, eski AKP'lilerin ise, "Devlet kurumlarını eskisi gibi çalıştırın. Eski yol arkadaşlarınızın söylediklerine itibar edin" diyerek yanıt verdiğini iddia etmişti. Çömez, eski AKP'lilerin kendisine, "İpin ucu kaçmış, toparlanmaz artık" dediklerini aktarmıştı.

ÜNSAN BAN

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.

Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi. Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, ‘örgüte yardım ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiri konarak, serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Ban ile birlikte gözaltına alınan şoförü, şoförünün eşi ve şoförünün baldızı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.