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Turhan Çömez Joe Biden'ın hastalığını açıkladı. CIA ajanları yardım etmemişti

Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'in ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili "Dünya bunak ve çılgınların eline mi kaldı?" paylaşımı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:20
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Turhan Çömez Joe Biden'ın hastalığını açıkladı. CIA ajanları yardım etmemişti

Turhan Çömez Joe Biden'ın hastalığını açıkladı. CIA ajanları yardım etmemişti
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'un New York'ta düzenlenen 7. İkmal Konferansı'nda konuşma yaptı. Ancak konuşması sonrası sahneden inmesi beklenen Joe Biden afalladı.

Etkinliğin sunucusu Biden'a sahneden inmesi için birden çok kez "Teşekkürler Sayın Başkan" dese de, ABD Başkanı sahneden inmek yerine etrafına bakmaya devam etti.

Biden'ın sahneden inmek isterken yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "kafasının yine karıştığı" ve daha önce de benzer şekilde davranışlarının olduğu yönünde yorumlar yaptı.

"Uzman arkadaşlarla her detayı inceledik" diyen Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez kişisel sosyal medya hesabından Joe Biden'la ilgili "Erken evre demans" teşhisini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Nisan ayında da konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşmış daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrılmıştı. Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından da bir sağa bir sola dönüp durmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ TEŞHİSİ KOYDU

İşte Turhan Çömez'in konuyla ilgili paylaşımı; 

"Uzman arkadaşlarla her detayı inceledik.
Hareket dizimi, yer mekan oryantasyonu bozulmuş.
Anlamsızca boşluğa bakıyor ve hareketlere başlamakta tereddüt ediyor.
Erken evre demans olduğu konusunda tüm uzmanlar hemfikir.
🇺🇸🇷🇺Dünya bunak ve çılgınların eline mi kaldı?"

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Faruk Yılmaz
23.09.2022 17:00
abi bir test falan yapaydınız hemen nasıl tanı koydunuz. Ben kaç doktor geziyorum bir sürü test yapıp anca buluyorlar hastalığı.  
 
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