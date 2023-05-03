DSP'li Aksakal’dan Cumhur İttifakı’nı kızdıracak sözler ‘Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir’

Aksakal, cumhurbaşkanının bu anayasal yetkiyi kullanabileceğini ancak siyasete malzeme yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Ayrıca, bu yetkinin sadece AKP iktidarları döneminde kullanılmadığını ve geçmişte farklı cumhurbaşkanları tarafından da kullanıldığını belirtti. Aksakal, Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi kullanarak PKK'lı veya HÜDA Par'lı bir kişi için de kullanabileceğini söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bu kişi HÜDA Par'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez." diyen Aksakal, "Bu bir anayasal yetki. Bunu, Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha" diye konuştu.

Aksakal, af kararına yönelik "Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da geldiğinde kullanılabilir, Kenan Evren de kullanmıştır geçmişte. Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır. Bu kişi HÜDA Par'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon davasında da aynı şekilde mesela yargılananları yine Erdoğan affetti, yaşlılığından veya sürekli hastalığından dolayı. Bunların bence siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu, Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın, Abdullah Öcalan için de kullanabilir mi? Kullanır vallaha" ifadelerini kullandı.