Orhan Uğuroğlu’ndan Millet İttifakı’nı hedef alan Erdoğan’a: Reis sen bu hallere düşecek, bu mesajları atacak insan mıydın?

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik, “Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar” ifadelerine yanıt verdi.

Orhan Uğuroğlu’ndan Millet İttifakı’nı hedef alan Erdoğan’a: Reis sen bu hallere düşecek, bu mesajları atacak insan mıydın?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Millet İttifakı’nı hedef alan Erdoğan, “Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu açıklamasını sosyal medya hesabından da paylaştı.

UĞUROĞLU: KENDİN ETTİN KENDİN BULDUN ERDOĞAN...

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin, “Reis sen bu hallere düşecek, bu mesajları atacak insan mıydın?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Uğuroğlu, “Senin yaptığın anayasaya göre sınırsız cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilir” dedi.

Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Reis sen bu hallere düşecek, bu mesajları atacak insan mıydın? Nereden, nereye... İftiralar, yalan dolan düştüğün duruma bak Erdoğan Senin yaptığın anayasaya göre sınırsız cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilir Kendin ettin kendin buldun Erdoğan... Ağlama şimdi küserim bak...”

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