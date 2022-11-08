Drogba Müslüman mı oldu? Dua ederken görüntülendi. Sonra açıklama yaptı

Eski Galatasaraylı dünya yıldızı Didier Drogba ile ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Drogba'nın dua ederken çekilen görüntülerinin ardından Müslüman olduğuna dair paylaşımların yapıldığı görüldü.

Son olarak konuyla ilgili futbolcudan paylaşım geldi.

Eski Galatasaraylı dünya yıldızı Didier Drogba sosyal medyanın gündemine oturduğu bildirildi. Drogba'nın dua ederken çekilen görüntülerinin ardından Müslüman olduğuna dair iddialar ortaya atıldığı görüldü.

Drogba, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar.”