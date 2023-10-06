Duayen gazeteci Turgay Demir isyan etti: Kimse 20 milyonluk Beşiktaş ailesine parmak sallayamaz

Dün oynanan Beşiktaş- Lugano mücadelesinde yaşananlar maçın önüne geçti.

Müsabakayı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de protokol tribününden takip etti.

Mücadelenin ilk devresinin sonuna doğru ise tribünler, TFF Başkanı Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratlar ve protestoda bulundu.

Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tepkisinin ardından Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken sinirli olduğu ve Beşiktaş Başkanı Çebi’ye parmak salladığı görüldü.

Çebi'ye dönerek, “Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz” dediği öne sürülen Büyükekşi’nin, Beşiktaş tribünlerine el kol hareketleri yaptığı görüntülendi.

Bu görüntüler sonrası duayen gazeteci Turgay Demir ise sosyal medya ile paylaştığı video ile Büyükekşi'ye adeta ateş püskürdü.

İşte Demir'in açıklamaları;

-Kalkar o eli tutar ve der ki 'Sen kime el kaldırıyorsun? Kimsin sen?' der. '20 milyonluk Beşiktaş taraftarına el kaldıracak adam anasının karnından doğmadı. Otur yerine' der. Ne yapacak? Seni ligden mi atacak? Devletin bakanı yanında ya. Ondan utanmıyor, sana el kaldırıyor. O eli tutar Beşiktaş başkanı. Mesela Serdar Adalı olsun ya da beğenmediğimiz Yıldırım Demirören olsun. O eli tutar ve der ki 'Bana bak bana! Devletin bakanının yanında, Beşiktaş kulübünün başkanına böyle el kaldıramazsın. O parmağını koparırım senin' der. 'Hadi şimdi git nereye gidiyorsan' der. Bu ülkenin çimentosudur Beşiktaş. Kuranları da istihbaratçıdır. Efsane başkanları da istihbaratçıdır. Şeyh Şamil'in torunlarıdır bu kulübü kuranlar. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar değil. Sen kimsin ki Beşiktaş başkanına el kaldırıyorsun? Sen nasıl olur da Beşiktaş başkanlığı makamını ezdiriyorsun orada? Sayın Çebi, inanıyorum ki devlet katında gerçek Beşiktaşlılar var. En başta Devlet Bahçeli var. O federasyon başkanına milyonların içinde Beşiktaş başkanına parmak sallanamayacağını anlatacaklardır. Ahmet Nur Çebi'ye saygın olmasa da Beşiktaş başkanlık makamına saygın olacak sayın Büyükekşi. O parmağa bu devletin Beşiktaşlı yüreği, Beşiktaş'ın bu devlet ve millet için anlamını bilen biri size o parmağı yutturur.