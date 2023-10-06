Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş intikamı. 300 Beşiktaş taraftarına işlem başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş- Lugano maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini almıştı.

Tüpraş Stadyumu'nda küfürlü tezahüratlara maruz kalan ve tepkilerle karşılanan Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ‘Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' diyerek 44. dakikada stadyumu terk etmişti.

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Büyükekşi’nin talebi sonrası Beşiktaşlı taraftarlar için işlem başlatıldığı öğrenildi.

“Futbolun katili, Cimbom’un köpeği, O********** Mehmet Büyükekşi!” tezahüratına eşlik eden 300 Beşiktaş taraftarı hakkında 6222 kapsamında işlem başlatıldı.

6222 SAYILI KANUN NEDİR?

Seyirden yasaklanma ile kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması ifade edilmektedir. Seyirden yasaklanma; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiş olan bir güvenlik tedbiridir