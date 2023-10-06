Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

Beşiktaş'ın Lugano maçında taraftarların tepkisinin ardından tribünden ayrılan Mehmet Büşükekşi açıklama yaptı.

Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

Beşiktaş'ın dün akşam oynadığı Lugano maçında taraftarların protestosu üzerine stadı terk eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı.

Büyükekşi, Skorer'deki habere göre şunları söyledi:

"Gerçekten çok üzgünüm. TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzedeler için organize edilen maçlarda ‘Bizim maçlara gelmiyorsunuz’ diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık.

Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı.

Sayın bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık."

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