Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu

Düğünde maganda dehşeti: Oynarken kalbinden vuruldu

KAYNAK: AA
Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akrabasının düğüne giden Abdülaziz Erbirol'un kalbine maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan Erbirol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahı ateşleyen maganda İ.G. ise gözaltına alındı.

MAGANDA KURŞUNU HAYATTAN KOPARDI

Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Abdülaziz Erbirol oyun havası oynadığı sırada havaya ateş açılmasıyla kalbinden vuruldu.

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Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Erbirol’un yakınları arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, Erbirol’un kim tarafından vurulduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

KURTARILAMADI

Erbirol, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silahı, İ.G. isimli şahısın ateşlediğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

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