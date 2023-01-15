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Düğün salonundan çıkışta silahlı saldırı: Yaralılar var

Küçükçekmece'de gece saatlerinde düğün salonundan çıkan kişilerin bulunduğu otomobile uzun namlulu silah ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çok sayıda kurşunun isabet ettiği iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:23
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Düğün salonundan çıkışta silahlı saldırı: Yaralılar var

Düğün salonundan çıkışta silahlı saldırı: Yaralılar var
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Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğün salonuna gelen davetlilerden 3 kişi, eğlencenin bitimine yakın salondan çıktı. Araçlarına bindikleri sırada bu kişilere, sokakta otomobilde bekleyen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu iki otomobilde bulunan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler bir yandan yaralıların yardımına koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada saldırıyı yapan kişiler, otomobille hızla kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

2 OTOMOBİLE ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırının hedefi olan 2 otomobilde, polisin yaptığı inceleme sırasında uzun namlulu silah ve tabancadan çıkan kurşunların neden olduğu çok sayıda giriş tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparak, kurşun girişlerini tek tek numaralandırdı. Topladığı delilleri muhafaza altına alan polis ekipleri, düğün salonunun güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polisin incelemesi sürüyor.

Saldırıda kardeşi yaralanan Mahmut Can, "Düğünden çıktık. Kardeşim otomobildeydi, biz de diğer otomobildeydik. Kardeşim arabayı kullanırken, ateş ettiler. Kim ateş etti bilmiyorum. Kardeşimin bacağından girmiş kurşun. Şuan durumu iyi gözüküyor" dedi. 

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