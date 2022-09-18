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  • Yabancı uyruklu şahıs kendisiyle evlenmek istemeyen kadının evini bastı. Yakalanacağını anlayınca maymuna döndü

Yabancı uyruklu şahıs kendisiyle evlenmek istemeyen kadının evini bastı. Yakalanacağını anlayınca maymuna döndü

İstanbul Başakşehir’de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç, yakalanacağını anlayınca maymun gibi, balkondan alt katın balkonuna sarkarak kaçtı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:40
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Evlenmek istediği kadının evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı

Yabancı uyruklu şahıs kendisiyle evlenmek istemeyen kadının evini bastı. Yakalanacağını anlayınca maymuna döndü
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Olay, 15 Eylül günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak'ta bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.’den istedi fakat baba evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

EVE GELDİ, KADININ SAKLANDIĞI MUTFAĞIN CAMINI KIRDI

Kadının istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal’i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine genç, mutfağın kapısını camını kırdı. Genç kadın bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

MAYMUN GİBİ KAÇTI

Danie Ş.'nin bağırması üzerine Cemal isimli şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayan genç, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, şans eseri yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan

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