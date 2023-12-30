Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum

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Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum
Arabistan'daki Süper Kupa skandalı dünyada gündem oldu. Gazeteler çarpıcı manşetlerle olayı duyururken; Atatürk, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali Arap yetkililerin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartını taşımalarına izin vermemesi üzerine iptal edilmişti.

İki kulüp de ortak kararla maça çıkmadan Türkiye'ye döndü.

Olay dünyada geniş yankı buldu.

Gazeteler haberi manşetlerinden duyururken, gazeteciler de çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte gazetelerin yazdıkları ve gazetecilerin sözleri:

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri: Türklere asla Atatürk üzerinden dokunmaya kalkmayın.

Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini sandılar. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor.

L'Equipe (Fransa): Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa maçı son dakikada iptal oldu. Krizin nedeni yerel yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak için giymek istediği tişörtleri reddetmesi.

De Telegraaf (Hollanda): Maça Atatürk pankart ve tişörtleriyle çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, izin verilmeyince sahaya çıkmadı. Türkiye Süper Kupa maçı iptal oldu.

The Sun (İngiltere): Türkiye Süper Kupa finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi. Atatürk pankartı ve tişörtlerinin Suudi Arabistanlı yetkililerce yasaklanmasının ardından her iki takım da sahaya çıkmaktan vazgeçti.

Daily Mail (İngiltere): Riyad'daki Türkiye Süper Kupa maçı, taraftarlar stadyumda yerini almışken iptal edildi. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerinin giyilmesini yasaklaması üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti.

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