Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Galatasaray resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Galatasaray resmen açıkladı
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takım, milli futbolcunun ameliyat olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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