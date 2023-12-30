Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takım, milli futbolcunun ameliyat olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."