Dünya devi markadan flaş karar. Resmen açıklandı

Alman terlik devinden borsa atağı...Almanya’da 1774’te kurulan ve dünyanın en köklü terlik üreticisi Birkenstock halka arz başvurusu yaptığını duyurdu.

Salı günü yapılan bir başvuruya göre, Birkenstock'un çoğunluk hissesini 2021 yılında satın alan özel sermaye şirketi L Catterton tarafından işletilmeye devam edeceği açıkladı. Şirket, hisse satışına ilişkin teklif edilen şartları daha sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunacağı bir başvuruda açıklayacak.

Bloomberg News'in haberine göre, halka arz Birkenstock'a 8 milyar dolardan fazla değer getirebileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley, Birkenstock'un halka arza liderlik ediyor.

Şirket tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamada Birkenstock’un Bernard Arnault’un LVMH şirketinin destek verdiği özel sermaye şirketi L Catterton tarafından 4 milyar euroya satın alındığı duyurulmuştu. L Catterton isimli şirket LVMH ve Arnault’nun aile şirketinin ABD’nin özel sermaye şirketi Catterton’la birleşmesi sonrasında 2016 yılında kurulmuştu.