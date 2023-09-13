Dünya devi markadan flaş karar. Resmen açıklandı

Ünlü terlik markasından halka arz başvurusu. Ağustos ayında halka arz edeceği belirtilen Alman ortopedik sandalet ve terlik üreticisi Birkenstock, resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya devi markadan flaş karar. Resmen açıklandı

Alman terlik devinden borsa atağı...Almanya’da 1774’te kurulan ve dünyanın en köklü terlik üreticisi Birkenstock halka arz başvurusu yaptığını duyurdu.

Salı günü yapılan bir başvuruya göre, Birkenstock'un çoğunluk hissesini 2021 yılında satın alan özel sermaye şirketi L Catterton tarafından işletilmeye devam edeceği açıkladı. Şirket, hisse satışına ilişkin teklif edilen şartları daha sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunacağı bir başvuruda açıklayacak.

Bloomberg News'in haberine göre, halka arz Birkenstock'a 8 milyar dolardan fazla değer getirebileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley, Birkenstock'un halka arza liderlik ediyor.

Şirket tarafından 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamada Birkenstock’un Bernard Arnault’un LVMH şirketinin destek verdiği özel sermaye şirketi L Catterton tarafından 4 milyar euroya satın alındığı duyurulmuştu. L Catterton isimli şirket LVMH ve Arnault’nun aile şirketinin ABD’nin özel sermaye şirketi Catterton’la birleşmesi sonrasında 2016 yılında kurulmuştu.

İlgili Haberler
Bulgarlar alışveriş cenneti Edirne'ye akın etti
Fatih Altaylı benzinin ne kadar olacağını açıkladı
Meteoroloji kahini Kerem Ökten adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor diyerek açıkladı. Tarih verdi
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor Güncel
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu Kültür Sanat
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var Ekonomi
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti Güncel
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor Kültür Sanat
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor Kültür Sanat
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu Spor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu