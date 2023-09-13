Fatih Altaylı benzinin ne kadar olacağını açıkladı

Akaryakıta gelen zamlar sonrası gazeteci Fatih Altaylı benzinin ne kadar olabileceğini açıklarken bir yandan da Mehmet Şimşek’in hayalini söyledi.

Fatih Altaylı benzinin ne kadar olacağını açıkladı

Editör: Ersoy Özdem

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatına gelen 2 TL'nin üstünde rekor zam sonrası için benzin fiyatına da zam geleceği iddia edildi.

Konuyla ilgili YouTube kanalında açıklama yapan gazeteci Fatih Altaylı ürküten bir tahminde bulundu.

"Çoğu insandan daha ekonomistim" diyen Fatih Altaylı akaryakıt fiyatları için Mehmet Şimşek'in önceki bakanlık döneminde de 2-2,25 dolar seviyesinde tuttuğunu ifade ederek yine o seviyelere gelmesini beklendiğini söyledi.

Altaylı, benzinin 68 lira olacağını iddia ederken, “Mehmet Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde benzin 2-2,5 dolara satılıyordu. Mehmet Şimşek'in hayali yine 2-2,5 dolar.” İfadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı, Şimşek'in öngörülebilir bir şekilde ekonomi yönettiğini ancak tutarsızlık olduğunu da belirtti.

Enflasyondaki yükselişle mücadele sürerken, diğer yandan Türkiye'deki gıda fiyatlarının dünyanın aksine yükseldiğini, ulaşım ve lojistik maliyetlerinin enflasyonun kısa vadede yükselişini engellediğini vurguladı.

KREDİ KART LİMİTLERİNE SINIRLAMA GELDİ DEMİŞTİ

Öte yandan Altaylı gündemde olan kredi kartlarında asgari ödeme sınırının yükseltilmesinin hacizleri artıracağını ifade etmişti.

Altaylı, sonuçta 'stagflasyon' yani hem durgunluk hem de enflasyon öngördü.

Altaylı, "Bankalar, kredi kartları limitlerini düşürmeye başladı. Şu anda ben kredi kartı limitimle THY'den ABD'ye uçak bileti alamıyorum, limitim yetmiyor. Yakında herkesin limitleri düşürülebilir. Kredi kartlarıyla hayatını idame ettirenleri zor günler bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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