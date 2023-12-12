Dünya futbolundan bir yıldız daha kaydı

İtalyan defans oyuncusu Giorgio Chiellini, 39 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya futbolundan bir yıldız daha kaydı

Son olarak MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Giorgio Chiellini, kariyeri adına önemli bir karara imza attı.

Uzun yıllar boyuncu gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan İtalyan savunma oyuncusu, 39 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından kariyerini sonlandırdığını açıklayan deneyimli isim, bir de video yayınladı.

Chiellini şu ifadeleri kullandı:

"Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi."

Chiellini'nin kariyeri

Chiellini; İtalya Milli Takımı ile 117 maça çıkarken 8 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca Livorno, Fiorentina, Juventus ve Los Angeles FC formaları giyen tecrübeli oyuncu, kulüp takımlarıyla çıktığı 710 karşılaşmada 44 gol, 29 asist yaptı.

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