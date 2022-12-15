FIFA'dan sürpriz atama. Dünya Kupası finalinde Arjantin-Fransa maçının hakemi açıklandı

FIFA, karşılama için Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ı görevlendirdi
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arjantin ile Fransa arasındaki dev finali Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği belirtildi.
Szymon Marciniak, 2022 Dünya Kupası'nda daha önce Fransa - Danimarka ve Arjantin - Avustralya müsabakalarında görev almıştı.
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