Fransa'ya büyük şok. Yıldızı virüs kaptı

Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde Fas'ı 2-0 yenerek üst üste ikinci kez finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.

Fransa'da final öncesinde bir şok daha yaşandı.

Kingsley Coman, Adrien Rabiot ve Dayot Upamecano'nun ardından Dünya Kupası finali öncesinde Fransa kadrosunda hastalanan en son oyuncu oldu.

Hastalığı teknik direktör Didier Deschamps açıkladı.

Açıklamasında;

“Coman'ın da bu sabah ateşi vardı.''

"Doha'da sıcaklıklar biraz düştü ve klimanız sürekli açık. Birkaç grip benzeri semptom vakamız oldu.

''Salgının yayılmaması için dikkatli olmaya çalışıyoruz ve oyuncular sahada büyük efor sarf etti ve belli ki bağışıklık sistemleri zarar görüyor.''

''Dayot Upamecano, İngiltere ile oynanan maçın hemen ardından kendini kötü hissetti. Kendinizi çok fazla zorladığınızda vücudunuz zayıflar ve bu virüsleri kapmaya daha yatkın hale gelirsiniz.'' ifadelerini kullandı.