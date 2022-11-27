27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Hırvatistan'ın ünlü mankenlerinden Ivana Knoll'un Dünya Kupası'nda giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar Katar'da gündem oldu. Düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bir dizi yasak getiren Katar hükümeti, kadınların stadyumlarda açık giyinmesini yasaklamıştı. Ivana Knoll'un verdiği pozlardan sonra Katarlılar harekete geçti.

Galeri Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:13
Takip Et
1/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

2/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Dünya Kupası'nda Katar'in getirdiği yasaklar çok konuşulmuştu. Stadyumda alkol içmek ve açık giyinmenin yasaklandığı turnuvada Ivana Knoll'un verdiği pozlar Katarlıları bir hayli kızdırdı.

3/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Yasaklara rağmen ülkesi Hırvatistan - Fas maçına dekolteli bir kıyafetle gelen Ivana Knoll büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Katar'ın koyduğu yasakları çiğneyen Ivana Knoll'un hapis cezası bile alabileceği konuşuluyor.

4/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Ivana Knoll'a sosyal medyadan destek çıktı.

5/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.

6/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

7/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

8/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

9/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

10/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

11/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

12/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

13/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

14/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

15/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

16/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

17/17
Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
3
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
4
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
5
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
6
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
7
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
﻿Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.