Uyanık taraftar kameralara fena yakalandı

Avustralya'da "covid oldum" diye işyerinden izin alan bir futbolsever, Katar'da kameralara yakalanınca, "Tanrım, kahrolası televizyon beni gösteriyor" diye bağırdı.



Maçta bir anda kendisini dev ekranda gören futbolseverin verdiği tepki, tv ekranlarına yansıyınca sosyal medyada olay oldu.

Popüler bir yorumda "Aksanını duymadan bile aksanını duyabilirsiniz" yazıyordu.

Bir başkası, "Adamı Avustralya'dan çıkarabilir, ama Avustralyalıyı adamın içinden çıkaramaz," dedi.

Bir üçüncüsü, "Şimdiye kadarki en Avustralyalı futbol taraftarı" dedi.

Bu futbolseverin bir arkadaşı ise, "Şimdi yandı.Patronu artık onun nerede olduğunu bilecek. Çalışmasının tek nedeni, eyaletler arası ve denizaşırı spor etkinliklerine gitmek için para biriktirmekti" diye yazdı.