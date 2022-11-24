FIFA Katar'a laf söyleyeni yakıyor

Ekvador, FIFA dosyasının açılmasının ardından hayranlarını bilgilendirdi.
Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) , ülkelerinin Katar'a seyahat eden taraftarlarından, bu Cuma günü Hollanda ile oynayacakları Dünya Kupası maçında saldırgan , aşağılayıcı veya ayrım gözetmeyen tezahüratlardan kaçınmalarını istedi.
FIFA'nın geçtiğimiz Pazar günü Katar'da oynanan Dünya Kupası'nın açılış maçında taraftarların ev sahibine karşı sergilediği tavır nedeniyle soruşturma açmıştı.
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