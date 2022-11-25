''VAR'' FIFA'yı da ofsayta düşürdü

Dünya Kupası'nda şu sıralarda oynanan İran-Galler maçında Gholizadeh'in golü VAR kararıyla ofsayt nedeniyle reddedildi.
Ancak FIFA'nın resmi Twitter hesabı VAR kararını beklemeden İran'ın golünü geçerliymiş gibi takipçileriyle paylaştı.
Futbolseverler "VAR FIFA'yı bile ofsaytta düşürdü" diye espri yaptı.
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