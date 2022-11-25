İran Galler'i son dakikalarda devirdi

Dünya Kupası B grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geldi. İran mücadeleyi 2-0 kazandı.
İran'ın gollerini 90+8'de R.Chesmi ve 90+10'da R.Rezaeian attı.
86.dakikada Galler'in kalecisi Wayne Hennessey kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte İran ikinci maçında ilk galibiyetini aldı ve 2.sıraya yükseldi. Galler 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında İngiltere ile ABD karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
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