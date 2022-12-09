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Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Bu çılgınlık

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Brezilya'yı Dünya Kupası'nda penaltılarla eledikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:25
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''Bu çılgınlık'' Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic Brezilya maçı sonrası konuştu

Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Bu çılgınlık
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Dalic, şu ifadeleri kullandı:

"En güçlü takımlardan birini yendik. Sonuna kadar gidiyoruz, gurur duyuyoruz. Hırvatlar her zaman başarılı olur. Tüm oyunculara tebrikler, hepsi gerçekten harikaydı.

Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bizi izleyen, bizimle ilgili yazan herkese teşekkür ederiz. Bu galibiyet Hırvat halkı için, hepimiz için. Hırvatistan'ın kazanabileceğini gösterdik. İkinci kez yarı finale kalıyoruz. Bu çılgınlık. Herkese çok teşekkür ederim"

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