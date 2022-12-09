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Modric'ten Türkiye açıklaması: Hala unutamamış

Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda Brezilyalı penaltı atışları sonucunda eleyip, yarı finale çıkmasının ardından Luka Modric açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 22:18
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Hala unutamamış. Modric'ten Türkiye açıklaması

Modric'ten Türkiye açıklaması: Hala unutamamış
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Hırvatistan'ın kaptanı, maçtan sonra Real Madrid'ten takım arkadaşı olduğu Brezilya'nın futbolcusu Rodrigo'ya neler söylediğini de açıkladı.

Modric, penaltı kaçıran Rodrigo'yu teselli ettiğini belirtti ve "Rodrigo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım" ifadelerini kullandı.

Modric ayrıca, "Asla pes etmediğimizi gösterdik. Dünya Kupası'ndan önce kimse bize inanmıyordu" dedi.

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