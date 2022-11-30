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Pulisic'in durumu belirsiz

İran maçında sakatlanan Pulisic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:14
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Dünya Kupası'nda İran maçında sakatlanan Amerikalı Pulisic'in durumu belirsiz

Pulisic'in durumu belirsiz
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İran'a karşı oynanan maçta Amerika adına maçı kazandıran golü atarken sakatlanan forvet Christian Pulisic hastaneye kaldırıldı.

Yıldız futbolcunun karın bölgesinde bir yaralanma olduğu belirtildi.

Doktorlar yıldız futbolcunun durumunun 24 saat içinde netleşeceğini söylerken, Pulisic’in Hollanda ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

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