Pulisic'in durumu belirsiz

İran'a karşı oynanan maçta Amerika adına maçı kazandıran golü atarken sakatlanan forvet Christian Pulisic hastaneye kaldırıldı.
Yıldız futbolcunun karın bölgesinde bir yaralanma olduğu belirtildi.
Doktorlar yıldız futbolcunun durumunun 24 saat içinde netleşeceğini söylerken, Pulisic’in Hollanda ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.