Kupanın falcısı zor durumda. Ülkesinde viral oldu

BBC'nin İran asıllı spor muhabiri Najieh Gholami, Dünya Kupası kuraları çekilirken, "İran'ın grupta kimlerle eşleşmesini bekliyorsun" sorusuna, "İngiltere,ABD ve Galler" cevabını vererek, üç takımı da doğru bir şekilde tahmin etmeyi başarmıştı.

Bir anda sosyal medyada viral olan ve adı "kupanın falcısı"na çıkan Gholami, bahiscilerin hücumuna uğradı.

İranlı muhabir, "Bir tahminde bulundum, hayatım karardı.Telefonum susmuyor, gece gündüz aranıyorum.Herkes maç tahminlerimi soruyor. Oysa ben falcı değil muhabirim" dedi.