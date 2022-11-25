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Kupanın falcısı zor durumda. Ülkesinde viral oldu

İranlı spiker Najieh Gholami, Dünya Kupası kuraları çekilirken İran'ın grubunu bilince zor duruma düştü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:02
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BBC'nin İranlı spikeri Najieh Gholami zor durumda

Kupanın falcısı zor durumda. Ülkesinde viral oldu
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BBC'nin İran asıllı spor muhabiri Najieh Gholami, Dünya Kupası kuraları çekilirken, "İran'ın grupta kimlerle eşleşmesini bekliyorsun" sorusuna, "İngiltere,ABD ve Galler" cevabını vererek,  üç takımı da doğru bir şekilde tahmin etmeyi başarmıştı.

Bir anda sosyal medyada viral olan ve adı "kupanın falcısı"na çıkan Gholami, bahiscilerin hücumuna uğradı.

İranlı muhabir, "Bir tahminde bulundum, hayatım karardı.Telefonum susmuyor, gece gündüz aranıyorum.Herkes maç tahminlerimi soruyor. Oysa ben falcı değil muhabirim" dedi.

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