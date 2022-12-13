Modric Messi'ye karşı yine kazanacak mı: Arjantin'le Hırvatistan arasındaki son maç unutulmadı

Messi'nin Arjantin'i mi?

Modric'in Hırvatistan'ı mı?

Bu soru cevap bulacak.

Büyük olasılıkla son kez Dünya Kupası'nda karşılaşacak iki futbol yıldızının mücadelesi dünyayı ekran başında toplayacak.



Messi 35'inde. Modric ise 37.

Dolayısıyla bu iki dünya yıldızı büyük olasılıkla milli takımlar düzeyinde son defa karşılaşacak. Bundan önceki Dünya Kupası'ndaki maçı Modric'li Hırvatistan, Messi'li Arjantin'e karşı 3-0 kazanmıştı.

Rusya'da 2018'deki karşılaşmada sahanın yıldızı olan Modrid, bir de gol atmış, diğer goller Rebic ve Rakitic'ten gelmişti.

Arjantin bu maçı unutmadı.

Bu gece saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada 4 yıl öncesi Messi'nin de Modric'in de aklında olacak.

Dünya Kupası'nı son olarak 1986'da kazanan Arjantin, bu kez Hırvatistan'ı geçip, kupa hasretine son vermeye bir adım daha yaklaşmayı amaçlayacak.

Son Dünya Kupası'nda final oynamayı başaran Hırvatistan, yine finale çıkıp bu kez kupayı almaya çalışacak.

İşte dünyayı ekran başına bağlayacak olan maçın muhtemel takım kadroları:

Stat: Lusail

Saat: 22.00

Hakem: Davide Orstao

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, MacAllister, De Paul, Paredes, Fernandez, Messi, Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic