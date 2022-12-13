Hırvat güzel iki ülkeyi birbirine düşürdü

Katar'da ilk final biletini alacak takımın belli olacağı Hırvatistan Arjantin mücadelesi öncesinde Hırvat güzel Knöl'in stada girip giremeyeceği merak konusu oldu.

Arjantin basını Ivana Knölll'ün yasaklı olduğu ve maça giremeyeceğini yazdı.

Çıkan haberler üzerine Hırvat güzel flaş bir açıklama yaptı. Arjantin basınını suçlayan Knöll "Biletim var. Maça tabii ki de gideceğim. Karşılaşmadan 3-4 saat önce statda gidip maç boyunca da ülkemi destekleyeceğim" dedi.

Eski Hırvatistan Güzeli Ivana Knöll, 2022 Dünya Kupası’na damga vurmaya devam ediyor. Katar sokaklarında üzerinde kendi ülkesinin bayrağının desenleri bulunan bir tanga mayoyla boy gösteren Knöll, son olarak cesur elbisesiyle sınırları zorladı.

Eski Hırvatistan Güzeli Ivana Knöll, ülkelerin arasındaki maçlar kadar giydiği kıyafetlerle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dünya Kupası kıyafetleri saygısız olarak adlandırılan Knöll, seçtiği yeni elbisesiyle yeniden viral oldu.

Sosyal medya fenomeni ve futbol fanatiği, Hırvatistan'ın Kanada ile karşı oynadığı maçın öncesinde stadyumda dekolteli bir kıyafetle boy gösterdi. Yerel geleneklere aykırı olduğu için eleştirilen Knöll, sınırları zorlamaya devam edeceğini söyledi.