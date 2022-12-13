13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hırvat güzel iki ülkeyi birbirine düşürdü

Hırvat güzel iki ülkeyi birbirine düşürdü

Hırvatistan Arjantin maçı öncesi Hırvat güzel Ivana Knöll ortalığı karıştırdı. İki ülke basını adeta birbirine düştü.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:46
Takip Et

Arjantin basını Ivana Knölll'ün yasaklı olduğu söyledi ortalık karıştı

Hırvat güzel iki ülkeyi birbirine düşürdü
+
Aa
-

Katar'da ilk final biletini alacak takımın belli olacağı Hırvatistan Arjantin mücadelesi öncesinde Hırvat güzel Knöl'in stada girip giremeyeceği merak konusu oldu.

Arjantin basını Ivana Knölll'ün yasaklı olduğu ve maça giremeyeceğini yazdı.

Çıkan haberler üzerine Hırvat güzel flaş bir açıklama yaptı. Arjantin basınını suçlayan Knöll "Biletim var. Maça tabii ki de gideceğim. Karşılaşmadan 3-4 saat önce statda gidip maç boyunca da ülkemi destekleyeceğim" dedi.

Eski Hırvatistan Güzeli Ivana Knöll, 2022 Dünya Kupası’na damga vurmaya devam ediyor. Katar sokaklarında üzerinde kendi ülkesinin bayrağının desenleri bulunan bir tanga mayoyla boy gösteren Knöll, son olarak cesur elbisesiyle sınırları zorladı.

Eski Hırvatistan Güzeli Ivana Knöll, ülkelerin arasındaki maçlar kadar giydiği kıyafetlerle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dünya Kupası kıyafetleri saygısız olarak adlandırılan Knöll, seçtiği yeni elbisesiyle yeniden viral oldu.

Sosyal medya fenomeni ve futbol fanatiği, Hırvatistan'ın Kanada ile karşı oynadığı maçın öncesinde stadyumda dekolteli bir kıyafetle boy gösterdi. Yerel geleneklere aykırı olduğu için eleştirilen Knöll, sınırları zorlamaya devam edeceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.