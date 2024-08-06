Dünya markası 80 şubesiyle birlikte battı

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Dünya markası 80 şubesiyle birlikte battı

Dünya devleri arasında bulunan Alman Studioline fotoğraf stüdyosu zinciri iflasını açıkladı.

110 yıllık şirket Studioline'ın 80 şubesi ile yaygın bir ağı bulunuyordu.

100 yılı deviren Studioline fotoğrafçılığın batma haberi sektörde bomba etkisi yarattı ve yaşanan krizin büyüklüğünü ortaya koydu.

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Studioline Photostudios GmbH ve My Photo Studio GmbH ile birlikte 75 iştirak, Kiel Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme, geçici iflas yöneticisi olarak avukat Reinhold Schmid-Sperber’i görevlendirdi. Mali zorluklara rağmen, şirketin ticari faaliyetlerini sürdüreceğini ve 500 çalışanın maaşları iflas yardımlarıyla Eylül sonuna kadar güvence altına alınacağını belirtti.

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Şirketin kriz yaşamasının ardında, enflasyon nedeniyle tüketici güveninin zayıflaması, alışveriş merkezlerinde müşteri sayısının azalması ve endeks bazlı kira artışları gibi nedenlerin mevcut maliyetleri artırdığı ifade edildi.

Şirketin faaliyetlerini denetlemekle görevlendirilen Schmid-Sperber, şirketin yeniden yapılanması için umutlu olduğunu söyledi. Studioline, ilk olarak 1910 yılında Kiel’de Carl Prien tarafından kuruldu ve 2003 yılında fotoğraf hizmetlerine odaklanarak, 2013 yılında sektördeki en büyük markalarından biri olan Probild-Studio/Mein Fotostudio Group’u satın almıştı.

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