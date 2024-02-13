Dünyaca ünlü ayakkabı firması iflas etti. Mağazalarını tek tek kapatacak. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Kaynak: Artı 49
Dünyaca ünlü ayakkabı firması iflas etti. Mağazalarını tek tek kapatacak. Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Almanya’da ayakkabı sektöründe iflaslar sürüyor. Ayakkabı perakendecisi Schuh-Welt, mahkemeye iflas dilekçesi verdi. Ayakkabı firmasının mağazalarını tek tek kapatacağı ve çalışanlarını işten çıkartacağı belirtildi.

Almanya’da ayakkabı sektöründe iflaslar sürüyor. Yaz mevsiminde de geleneksel bir marka iflas etmiş ve 100 milyon Euro borçlanmıştı. Şimdi de ayakkabı perakendecisi Schuh-Welt, mahkemeye iflas dilekçesi verdi.

Schuh-Welt Schuhhandels-GmbH, Güney Almanya’da dokuz mağazasıyla bilinen bir ayakkabı perakendecisi. Şirket, son yıllarda yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bu adımı attı. Azalan talebe karşı maliyetleri finansal olarak karşılamak için çok uğraşıldı.

Ancak Schuh-Welt iflas etmekten kurtulamadı. Yine de Schuh-Welt dava süresince işine devam edecek. Genel Müdür Monika Carvalho, şirketin geleceği için umutlu.

İflasın, zaten başlamış olan stratejik yeniden yapılanmayı devam ettirmek ve şirketi geleceğe hazırlamak için bir şans olduğunu belirtti. Moda platformu FashionUnited’a yaptığı açıklamada, “Schuh-Welt’i yeniden yapılandırmak için davanın bize verdiği imkanları değerlendiriyoruz” dedi.

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