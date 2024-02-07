Dev fırın zinciri iflas bayrağını çekmek üzere. Türkler has müşterisiydi

Kaynak: Haber Merkezi
Dev fırın zinciri iflas bayrağını çekmek üzere. Türkler has müşterisiydi
Almanya'da faaliyet gösteren ve Türklerin de sürekli alışveriş yaptığı Gehri Fırın Zinciri iflasın eşiğinde. Şirketin Titisee-Neustadt’ta bulunan üretim merkezi kapanma kararı aldı. Şirket, geçen yıl ekonomik krize girmiş ve iflas koruması istemişti.

Almanya'dan gelen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gehri Fırın Zinciri'nin Titisee-Neustadt'taki üretim merkezi kapatılıyor. Şirket, geçen yıl ekonomik sıkıntılar yaşayarak iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket, geçen yıl ekonomik krize girmiş ve iflas koruması istemişti.

Ancak şirketin sorunları bununla bitmedi. Yapılan denetimlerde, üretim tesisinde hijyen kurallarına uyulmadığı ve haşere sorunu olduğu ortaya çıktı. Şirket, güvenlik gerekçesiyle piyasaya sürdüğü ürünleri geri toplamak zorunda kaldı. İflas başvurusu da iptal edilince, şirket faaliyetlerini durdurdu.

Türklerin de sıkça tercih ettiği Gehri Fırın Zinciri'nin Titisee-Neustadt’ta bulunan üretim merkezi kapatılıyor. Burada çalışan 160 kişi işsiz kalacak.

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