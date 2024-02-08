Dünya ünlü markaları satan dev Türk firması iflas etti. 23 projede imzası vardı

Ankara merkezli RH Tasarım Proje, banyo sektöründe dünyanın önde gelen markalarının ürünlerini satan bir firmaydı.

Franke, Vitra, Artema, VitrA Fix ve Villeroy Boch gibi markaların mağazasında yer aldığı firma, 2017 yılında kurulmuştu. Kısa sürede büyüyen ve tanınan firma, A City AVM, Emporia AVM, Nesibe Aydın Koleji, Tuna Panorama ve Metal İş Sendikası Binası gibi 23 önemli projeye ürün sağlamıştı.

Ancak firma, küresel ekonomik kriz, ticaretin değişen koşulları ve koronavirüs pandemisinin etkisiyle zor duruma düştü.

Bankalardan kredi alarak borçlarını ertelemeye çalışsa da, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasıyla bu da mümkün olmadı.

Sonunda firma, Türkiye ve dünya çapında pek çok firmanın başına gelen iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24/01/2024 tarihinde saat 11:32’de firmanın iflasına karar verdi. Bu karar, banyo sektöründe büyük bir şok yarattı.

Firmanın referansları arasında bulunan projeler şunlar: