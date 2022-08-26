Maradona çamurda bile yeteneğini konuşturdu. O video yeniden gündem oldu

Efsane futbolcu Maradona'nın1986 yılında Napoli formasıyla antrenmandaki videosu sosyal medyada gündem oldu.

Maradona çamurlu sahada yaptığı hareketlerle herkesi kendie bir kez daha hayram bıraktı.

İşte Maradona’nın unutulmaz sözleri:

"Ben, gollerimle ve hatalarımla Maradona’yım. Hepsini kaldırabilecek omuzlara ve herkesle başa çıkabilecek bir yüreğe sahibim."

"Düğünümde bembeyaz giyinseydim ve üstüme bir çamurlu top gelseydi, hiç düşünmeden göğsümde yumuşatırdım."

"O pozisyon hala gol, Arjantin hala Dünya Şampiyonu ve ben de dünyanın en iyi oyuncusuyum." (İngiltere'ye attığı gol ile ilgili)

"Biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı evine 5 peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanların üzerinde olur. Binlerce dolar alıp, sahaya çıkıp, stresten bahsediyoruz."

"O el, Tanrı'nın eliydi"

60 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Maradona kasımın başında kan pıhtısı üzerine başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi altına alınacaktı. Doktor Leopoldo Luque ameliyatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ilk belirtilerin "olumlu" olduğunu dile getirmişti ancak Maradona dün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Arjantin Futbol Federasyonu da acı kayıp sonrasında açıklama yaptı ve “Efsanemiz Diego Armando Maradona'nın ölümü, en derin üzüntümüz. Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadelerini kullandı.