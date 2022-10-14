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'Tanrının eli topu' satışa çıkarılacak. Dudak uçuklatan fiyata satılacak

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye elle attığı golün topu satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılan rakam ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:41
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Dudak uçuklatan fiyata satılacak. Maradona'nın İngiltere'ye attığı golün 'Tanrının eli topu' satışa çıkarılacak

'Tanrının eli topu' satışa çıkarılacak. Dudak uçuklatan fiyata satılacak
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Diego Maradona'nın İngiltere'ye attığı golün parçası yeni alıcısını bekliyor. Arjantinli yıldızın attığı golün başrol unsuru futbol topu açık artırma ile satışa sunulacak.

Ağlarla buluşan meşin yuvarlak 3 milyon avrodan satışa çıkacak. İngiltere'yi kupanın dışına iten goldeki meşin yuvarlağın 4 milyon avroya satılması planlanıyor.

Ünlü futbol topunun şu andaki sahibi ise karşılaşmayı yöneten Tunuslu hakem Ali Bennaceur. Açık artırma öncesi konuşan Bennaceur, "Bu top uluslararası futbol tarihinin bir parçası. Onu dünyayla paylaşmak için muhtemelen en doğru zaman" dedi.

Tunuslu hakem tarihi gol pozisyonunu da değerlendirdi. Maradona'nın elinin topa dokunduğunu görmediğini söyleyen Ali Bannaceur, maç esnasında pozisyondan şüphelendiğini de belirttti.

Arjantinli yıldızın aynı karşılaşmada giydiği milli takım forması da açık artırma ile satılmıştı. Beklenen fiyat iki katına çıkmış ve forma 9.5 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bu rekor, NBA yıldızı Michael Jordan'ın formasının 10 milyon dolara satılması ile kırılmıştı.  

NE OLMUŞTU?
Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı ilk golü atmak için elini kullandı.

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