Dünyaca ünlü futbolcunun evlat acısı! Henüz 6 yaşındaydı...

Bayern Münih’in tecrübeli file bekçisi Sven Ulreich, 6 yaşındaki oğlu Len’in uzun süren ağır bir hastalık sonrası hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurdu. 103 kez Bayern forması giyen 36 yaşındaki kaleci, eşi Lisa ile birlikte yaptıkları açıklamada, bu haberi paylaşmadan önce uzun süre tereddüt ettiklerini ve artık mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.

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İşte sosyal medya üzerinden yapılan o açıklama;

“Birkaç hafta önce, uzun ve zorlu bir hastalık sürecinin ardından oğlumuz Len’i kaybettik. Bu acı haberi kamuoyuyla paylaşmak bizim için son derece zor bir karardı. Ancak bu adım, ailemiz adına durumumuzu netleştirmek açısından önemliydi.”

Deneyimli kaleci, kızlarıyla birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını vurgulayarak şunları ekledi:

“Kızımızla beraber yavaş yavaş yeniden normal yaşantımıza dönmeye çalışıyoruz. Özellikle ailelerimize, dostlarımıza ve Bayern Münih kulübüne, son aylarda gösterdikleri anlayış ve verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz. Bu destek bizim için çok değerli. Kamuoyundan ve medyadan ricamız, bu süreçte anlayış göstermeleri ve mahremiyetimize saygı duymalarıdır. Lütfen daha fazla soru sormaktan ya da açıklama talep etmekten kaçının.”

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