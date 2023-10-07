Dünyaca ünlü Türk şirketi iflasın pençesinde. Birçok ülkede 215 şubesi var 1200 çalışan işsiz kalacak

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural haberine göre, 3 yıl önce darboğaza giren Fransız devi Naf Naf’ı satın alan Yılmaz kardeşler, markayı ayakta tutmakta zorlanıyor. Mahkeme kararıyla yediemin işlemleri başlatılırken, 215 mağazası ve 165 milyon Euro cirosu olan Naf Naf, 2020 yılında batma tehlikesini Türkler tarafından kurtarılarak atlatmıştı.

Ekonomik kriz birçok dev şirketin iflasına neden oluyor. Fransa’nın en ünlü giyim markalarından biri Naf Naf, 3 yılın ardından yine kötü günler geçiriyor.

2020 yılında Türk girişimci bir ailenin devraldığı ünlü marka, iflas ile karşı karşıya. 1973 yılında kurulan Naf Naf, o dönem sahibi olan Çinli grup La Chapelle yönetiminde büyük bir krize girmişti. 2020 yılında mahkeme kararıyla Naf Naf’ı Yılmaz kardeşlerin kurduğu SY Corporate adlı şirket satın almıştı.

YILMAZ KARDEŞLER SATIN ALDI

O dönem bin 170 çalışanı ve 160 mağazası bulunan Naf Naf’ın en büyük borcu ise Selçuk Yılmaz’ın yönettiği SY adlı Türk şirketineydi. 4 milyon euroluk borcu almak yerine Yılmaz kardeşler, markayı satın almıştı.

FRANSA PAZARINDAKİ GELİRİ 141 MİLYON EURO

Naf Naf'ın şu anda yaklaşık 215 satış noktası var. Şirkete göre toplam satışları 165 milyon Euro civarında. 2022'de 660 kişinin çalıştığı Fransa pazarından elde edilen gelir ise yaklaşık 141 milyon Euro. Edinilen bilgilere göre daralan pazarda ve satış trafiğindeki azalma yaşayan marka yönetimi, "satışlardaki düşüş" ve "borç ağırlığının artması" nedeniyle sıkıştığını, yapısal maliyetlerin ise değişmediğini vurguluyor.

TEKSTİL DEVİ OLDU

Selçuk Yılmaz ve kardeşlerinin kurduğu Sy Corporate şirketi Fransa'daki ünlü hazır giyim mağazalarına tedarikçilik yapıyor. 1984 yılında Fransa'ya göç eden aile, tekstil sektöründe büyüdü. Şirketin, Fransa, Türkiye ve Tunus'ta da en az bin 200 çalışanı var.