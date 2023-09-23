24 saatte 60 Türk firması iflas etti. Aralarında ünlü şirketler de var

Türkiye genelinde iflaslar artmaya devam ederken istatistiklere göre 1 günde 60 Türk firması iflas etti. Aralarında ünlü şirketler de bulunuyor.

24 saatte 60 Türk firması iflas etti. Aralarında ünlü şirketler de var

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, küresel ekonomik krizle birlikte yüzlerce firma ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bahsi geçen bu krizin en sert şekilde hissedildiği ülke ise şüphesiz Türkiye.

Enflasyonun vatandaş tarafından derinden hissedildiği şu günlerde insanlar düşen alım gücünden şikayetçi. Bir taraftan faiz yükselirken diğer taraftan dövizdeki yükseliş son hız devam ediyor.

FAİZ YÜZDE 30 OLDU DOLAR UÇUŞA GEÇTİ

Türk halkı bu sıkıntılı dönemin hemen sona ermesini istiyor ancak tablo ne yazık ki olumlu veriler göstermiyor. Merkez Bankası'nın 21 eylül tarihindeki kararıyla faiz yüzde 30'a yükseltildi. Dolar kurunda düşüş beklenirken aksine ciddi bir yükseliş oldu.

An itibariyle dolar 27,14 TL'den işlem görüyor. Euro'da da durum pek farklı değil. Piyasada Euro 28,93 TL. Dövizdeki bu yükseliş akaryakıt fiyatların zam anlamına geliyor. Benzin ve motorine gelen zamlar ise başta gıda ürünleri olmak üzere a'dan z'ye binlerce ürüne büyük zam olarak yansıtılıyor. Bu da alım gücü düşen vatandaşın bütçesini vuruyor.

8 AYDA 14 BİNE YAKIN ŞİRKET KAPANDI

Ekonomindeki vahim duruma bağlı olarak Türkiye'de binlerce firma kapandı. İflas sayısındaki ciddi artış istatistik verilerine yansıdı. Paylaşılan son bilgilere göre yılın ilk 8 ayında 13 bin 792 şirket kapandı.

Ağustos ayında ise 1784 şirket kapısına kilit vurdu. Yani 1 günde ortalama olarak 60 şirket iflas etti. Söz konusu iflaslardaki artış Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini kanıtlar nitelikte. İflas eden firmalar arasında ise meşhur işletmeler yer alıyor.

Bu yıl içinde iflas eden ve "Nasıl olur" dedirten şirketlerden bir kaç şunlar:

Üç Yıldız Tekstil: Denizli'de faaliyet gösteren firma geçtiğimiz hafta iflasını duyurdu. Bahsi geçen firmanın 300'den fazla çalışanı vardı.

Ayda 3 milyon metre ham bez üreten firma aynı zamanda 150 ton havlu örme kapasitesine sahipti. Türk tekstil firmasının iflası sektörde korkuya neden oldu.

Coşgun Süt: Aydın merkezli faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin en meşhur işletmeleri arasında yer alan firma iflas etti. Aydan yüz binlerce ton sütü işleyen firmanın iflasına ilk etapta kimse inanmadı.

Almetka Metal: 2001 yılında Kocaeli Gebze'de kurulan ve tam 22 yıldır sektöründe önemli işlere imza atan metal firması iflas etti. Söz konusu iflasa gerekçe olarak ise finansal sorunlar gösterildi.

Hacıince Et Ürünleri: Türkiye'nin et sektöründe büyük oyuncuları arasında yer alan firma kısa süre önce iflasını duyurdu. Firmanın Alanya'da dev kesimhanesi vardı. Konya'da ise binlerce büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikleri faaliyet gösteriyordu. Bozulan mali tablo nedeniyle iflasını duyuran bu firma et sektörünü tedirgin etti.

Denge Ayyakabı: Ayakkabı sektöründe ithalat ve ihracat yapan bu firma kısa süre önce iflas ettiğini duyurdu. Firmanın İstanbul'daki binası icradan satışa çıkarıldı.

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