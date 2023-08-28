Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç kent Türkiye'den

Yılın ilk üç ayında 150 şehir arasında konut fiyatlarının en çok yükseldiği üç kent açık ara farkla Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Üç büyük kentteki artışlar yüzde 100’ü geçti.

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç kent Türkiye'den

Dünyada 56 ülke arasında konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke açık arayla Türkiye oldu.

Euronews'in haberine göre 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de konut fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133 yükseldi. Aralarında Almanya ve İngiltere’nin olduğu bazı ülkelerde ise düştü.

Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank'in 56 ülke ve bölgeyi incelediği Küresel Konut Fiyat Endeksine göre Türkiye'nin ardından ikinci sıradaki Kuzey Makedonya (yüzde 18,8), Hırvatistan (yüzde 17,3), Macaristan (yüzde 16,6) ve Litvanya (yüzde 15,3) geliyor.

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranı ise şöyle: Yunanistan yüzde 14,5; Bulgaristan yüzde 9,5; Japonya yüzde 6,8; Fransa yüzde 2,7 ve ABD yüzde 0,7.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde ise konut fiyatları düştü. Almanya’da konut fiyatları yüzde 1 gerilerken bu oran İngiltere’de yüzde 3,1 ve İsveç’te yüzde 8,8 oldu.

istanbul.jpgÜÇ BÜYÜK ŞEHİR AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Endeks 150 şehirdeki fiyat değişimlerini de inceliyor. Listede Türkiye’nin üç büyük şehri yer alıyor. Ankara (yüzde 135,3), İzmir (yüzde 133) ve İstanbul (yüzde 127,3) listedeki 150 şehir arasında konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler oldu.

Dördüncü sıradaki Zagreb’deki artış yüzde 22,5’ oldu. Tokyo’da konut fiyatları yüzde 7,5 yükselirken bu oran New York’ta yüzde 3,4; Barselona ve Londra’da yüzde 1,4 ve Roma’da yüzde 0,6 oldu.

Az sayıda şehirde ise fiyatları geriledi. Düşüş Washington’da yüzde 0,2 olurken Rotterdam’da yüzde 0,3 gerçekleşti.

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