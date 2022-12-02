Dünyanın beklediği haber Putin’den geldi. Biden konuşmaya hazırım demişti

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyona devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki eylemlerini "hastalıklı" olarak nitelendiren Biden, eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa onunla "konuşmaya hazır" olduğunu söylemişti.

“KONUŞMAYA HAZIRIM”

Putin'le temasa geçmek gibi acil bir planı olmadığını, ancak savaşı bitirmenin bir yolunu aradığı takdirde Putin'le "konuşmaya hazır" olduğunu aktaran Biden, "Bu savaşı bitirmenin tek mantıklı yolu Putin'in Ukrayna'dan çekilmesidir. Eğer Putin'in gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar vermesi durumunda onunla konuşmaya hazırım" demişti.

RUSYA'DAN ABD'YE YANIT

Dünya, Biden'ın bu açıklamasına Rusya'nın nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama Rusya'dan geldi. Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Kremlin, Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.