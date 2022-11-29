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Herson’dan çekilen Putin kara kara düşünmeye başladı

Herson’dan çekilen Rusya’ya kötü haber Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden geldi. Yapılan açıklamaya göre Rusya, 10 general’u general 152 yüksek rütbeli askerini savaşta kaybetti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:58
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Herson’dan çekilen Putin kara kara düşünmeye başladı

Herson’dan çekilen Putin kara kara düşünmeye başladı
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Rusya Herson’dan çekilerek yönünü doğuya çevirirken Ukrayna’dan Rusya’nın moralini alt üst edecek bir açıklama geldi.

Independent’ta yer alan habere göre, Rusya’nın askeri kayıplarını güncelleyen Ukrayna, Rusya savaşın başından beri 10'u general olmak üzere 152 yüksek rütbeli asker kaybettiğini açıkladı.

Albay Anatoly tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 1500'ün üzerinde subayını da savaşta kaybettiği bilgisine yer verildi. Ukrayna toplam Rus kaybını ise 87 bin 900 olarak açıkladı.

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Zebani
29.11.2022 12:33
Darısı diğer işgalcilerin başına inşallah!  
 
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