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NATO Putin’in yeni planını açıkladı: İzin vermeyeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, Ukrayna'nın elektrik şebekesine ve doğalgaz altyapısına saldırmayı sürdürmesini beklediğini söyledi. Stoltenberg, ""Putin'in yenmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 04:47
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NATO Putin’in yeni planını açıkladı: İzin vermeyeceğiz

NATO Putin’in yeni planını açıkladı: İzin vermeyeceğiz
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile 29-30 Kasım 2022’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

“PUTİN’İN YENMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

Dışişleri bakanlarının Ukrayna’yı desteklemek için muhtemel yolları masaya yatıracaklarını aktaran Stoltenberg, “Putin’in yenmesine izin veremeyiz. Bu, amaçlara güç kullanarak erişilebileceği mesajını verir.” diye konuştu.

“KIŞI SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANACAK”

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın elektrik şebekesine, doğalgaz ve temel hizmetlere ilişkin altyapısına saldırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, “Kışa girdiğimizde bunu yapması, Başkan Putin’in şu anda kışı Ukrayna’ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, dışişleri bakanlarının iki günlük toplantıda Rusya’nın baskısı altındaki Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova’ya yapılacak yardımları da görüşeceğini bildirdi.

“SOMUT PLANLARA İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanı Iohannis de ülkesinin NATO’nun toplu savunmasına önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

NATO ve müttefik ülkelerin Romanya’da önemli kuvvetler konuşlandırdığını belirten Iohannis, Romanya'nın şu anda yaklaşık 5 bin müttefik askere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Iohannis, “Yüksek sayıda müttefik birliğe ihtiyaç var ancak bu da yeterli değil. Sağlam bir caydırıcılık ve savunmayı sağlayabilmek için ekipmana, daha doğrusu önceden konumlandırılmış ekipmana ihtiyaç var.” dedi.

Madrid Zirvesi’nde alınan kararları “oldukça genel” olarak niteleyen Iohannis, “Bir saldırı durumunda hangi birliklerin gönderileceğinin çok net bilinmesi gerek. Somut planlara ihtiyaç var. Bu tür kararları son ana bırakamayız.” şeklinde konuştu.

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